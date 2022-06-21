Бродячая собака напала на 9-летнего ребенка в Оренбургской области

Девятилетний ребенок пострадал в результате нападения бродячей собаки в Оренбургской области. Мальчик доставлен в больницу с рваными ранами.

Инцидент произошел в Пономаревском районе. Информация в правоохранительные органы поступила из медицинского учреждения, куда был доставлен мальчик. У ребенка обнаружены укушенные раны бедер, туловища и предплечья, уточняет 56orb.ru.

Врачи оказали помощь мальчику и отпустили его домой, госпитализация не потребовалась. Полиция проводит проверку по факту инцидента. Местным жителям рекомендовано быть осторожными с бродячими животными, не дразнить и не трогать их.

9 июня сообщалось о гибели малолетней девочки от укусов ездовой собаки на Чукотке. В отношении владельца пса возбуждено уголовное дело.