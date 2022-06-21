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Рекультивацию городской свалки завершат в 2023 году в Сарапуле

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В Сарапуле (Республика Удмуртия) подходит к завершению первый этап полигона захоронения твердых бытовых отходов. Специалисты планируют установку дренажной системы.

На месте свалки уже проведены земляные работы, площадку полигона выровняли. Необходимые материалы для дальнейших работ уже закуплены. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

В дальнейшем на территории смонтируют систему отвода газов и противофильтрационный слой методом глиняного замка. Это необходимо для изоляции вредоносного фильтрата. После рекультивации грунтовые воды не смогут попасть к слою разлагающегося мусора.

Завершение рекультивации запланировано в 2023 году. На финальном этапе полигон покроют слоем плодородного грунта и травой.

В конце мая Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект рекультивации городской свалки в юго-западной части Пскова. Площадь полигона составляет 185 тыс. кв. м. Проект предусматривает ликвидацию свалки и благоустройство территории.

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