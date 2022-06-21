Бойцы ЛНР дали украинским националистам шанс выйти живыми из Лисичанска

Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) посредством агитационных снарядов запустили в сторону блокированных в Лисичанске украинских солдат листовки с призывом сдаться и инструкцией, как именно это нужно сделать. Об этом 21 июня корреспонденту «Известий» сообщил один из военнослужащих.

«С помощью самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» наши артиллеристы продолжают работу агитационными снарядами, призывая украинские националистические формирования выйти с занятых ими территорий, сохранить себе жизнь и здоровье и увидеться со своими родными, со своими семьями», — рассказал он.

Накануне помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что в районе города Лисичанска и завода «Азот» в Северодонецке в окружение могут попасть около 6 тыс. украинских военных. По его словам, «приближение к их катастрофе очень близко».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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