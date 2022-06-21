Европейские компании заполнили подземные газохранилища почти на 55%

Европа заполнила подземные хранилища газа почти на 55%. Общий объем голубого топлива в них достиг примерно 58,3 миллиарда кубометров, передает телеканал «Известия». Ограничения в экспорте российского газа пока не влияют на темпы заполнения ПХГ в ЕС. В то же время выработка ветрогенерации в Европе в понедельник снизилась до 9,7%. Для сравнения, на прошлой неделе вклад ветрогенераторов в выработку электроэнергии в ЕС составил в среднем 11,67%, а в прошлом месяце — 14,25%.

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