Сильный ветер повредил крыши детсада и трех школ в Оренбуржье

Сильный ветер нанес повреждения зданиям социально значимых объектов в Оренбургской области. Пострадали крыши детского сада и трех школ в Первомайском районе.

Неблагоприятные погодные условия наблюдались 21 июня на нескольких территориях. В Ташлинском районе ветер повредил жилые дома. В Первомайском районе пострадали детский сад «Золотой ключик», а также Курлинская, Ленинская и Первомайская школы. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

В устранении повреждений задействованы 18 единиц техники и 32 человека.

В начале июня порядка 11,5 тыс. жителей Свердловской области остались без электричества из-за непогоды. Порывы ветра достигали 20 м/с.