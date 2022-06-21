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В Москве утвердили предмет охраны дома-мастерской Веры Мухиной

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Фото: РИА Новости/Евгения Петрова
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В столице утвердили предмет охраны дома-мастерской советского скульптора Веры Мухиной, автора монумента «Рабочий и колхозница». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, документ содержит подробное описание объекта культурного наследия — двухэтажного здания 1947 года постройки в Пречистенском переулке.

«Дом Веры Мухиной имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Эксперты изучили и описали исторический облик здания, его роль в архитектурном ансамбле района и все элементы. Теперь любые реставрационные работы будут проходить с учетом этих данных», — отметила вице-мэр.

Специалисты Мосгорнаследия включили в предмет охраны данные о конструкции крыши и треугольном окне в ней (световой фонарь), капитальных стенах, перегородках, перекрытиях и деревянной парадной лестнице с балюстрадой.

Также в документе отразили архитектурно-художественное оформление фасадов здания и его интерьеров, материалы отделки. Особое внимание было уделено описанию поворотного круга для скульптур в полу зала мастерской и мемориальной мраморной доске в честь Веры Мухиной.

Предмет охраны — это описание особенностей объекта, являющееся основанием для включения его в реестр и подлежащее обязательному сохранению.

Дом-мастерская находится в ведении Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. В 2018 году здание отреставрировали: укрепили фундамент, привели в порядок кровлю, декор фасадов, витражное окно и световой фонарь. Затем дом вновь открылся для выставок. Также там снова стали проводить работы по восстановлению живописи.

Вера Мухина — художница и скульптор-монументалист. Среди ее значительных работ кроме монумента «Рабочий и колхозница — скульптурные композиции «Хлеб» и «Наука» у здания МГУ. Также она была соавтором проекта памятника Максиму Горькому на площади Тверская Застава.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

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