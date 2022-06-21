Росгвардейцы задержали 12 предполагаемых дезертиров ВСУ в ЛНР

Росгвардия задержала в Луганской Народной Республике (ЛНР) 12 предполагаемых дезертиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 21 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что задержанные были в гражданской одежде и без документов.

«Задержанные, предположительно, являются дезертирами из различных частей ВСУ. Они были доставлены в комендатуру для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, росгвардейцы нашли брошенную замаскированную палатку подразделения ВСУ, автомат Калашникова, гранаты и мины. Также в одном из населенных пунктов был обнаружен крупнокалиберный пулемет Владимирова, автомат Калашникова, два гранатомета РПГ-26, 29 гранат и сотовый телефон военнослужащего ВСУ.

11 июня в одном из населенных пунктов ЛНР спецназовцы Росгвардии обнаружили пять ракет ПТУР «Фагот», огнемет украинского производства и семь стартовых зарядов к гранатометам. Кроме того, на брошенных позициях ВСУ были найдены два автомата Калашникова, 15 гранат, более 6,5 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию, радиостанция и жесткий диск.

9 июня сообщалось, что вблизи одного из населенных пунктов ДНР (Донецкой Народной Республики) росгвардейцы захватили замаскированную украинскую боевую машину пехоты (БМП).

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