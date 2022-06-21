Вблизи Донецка уничтожены украинская «Точка-У» и беспилотник

Бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженные силы РФ уничтожили неподалеку от Стаханова украинскую «Точку-У». Об этом 21 июня сообщили в Народной милиции ЛНР.

«Была очередная попытка обстрела жилого массива города тактическим ракетным комплексом «Точка-У» с осколочно-фугасной частью. Благодаря слаженности действий подразделений ПВО ЛНР и РФ на подлете к городу ракета была сбита», — отметил военнослужащий Народной милиции ЛНР Федор Сергеев.

При попадании снаряда были повреждены девять жилых домов, здание школы и коммуникации вблизи места падения. Кроме того, был найден сбитый беспилотник.

20 июня украинские военные выпустили ракеты комплекса «Точка-У» по населенным пунктам Зимогорье и Стаханов в ЛНР.

Накануне представительство ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате четырех обстрелов со стороны украинских националистов по населенным пунктам Стаханов, Криничное и Троицкое погибли восемь человек и ранены 15.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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