Синоптики прогнозируют потепление в Удмуртии к концу рабочей недели

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в Удмуртии во второй половине недели. В республике потеплеет до +23 градусов.

Согласно прогнозам, осадки будут продолжаться до среды, 22 июня. При этом сегодня интенсивность осадков снизится, местами ожидаются небольшие и умеренные дожди. Порывы ветра будут достигать 9–14 м/с, пишет Udm-info.ru.

Температура воздуха ночью составит до +14 градусов, днем 22 июня столбики термометров повысятся до +24 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали сильную жару в Ставропольском крае. Температура воздуха поднимется до +36 градусов. 22 июня в регионе ожидается град.