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Как подать документы в колледж через «Госуслуги» в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российские абитуриенты с 14 июня получили возможность подать заявление на поступление в средние специальные учебные заведения через портал «Госуслуги». О том, как это сделать, — в материале «Известий».

В какие сроки и куда можно подать заявку

Воспользоваться порталом «Госуслуги» при подаче заявления могут поступающие в колледж, училище или техникум. Однако услуга действует не по всей России, а лишь в 36 регионах и 1180 учебных заведениях. Чтобы узнать, участвует ли колледж в программе, следует указать его в окне поиска на сайте.

Приемная кампания на очную форму обучения продлится до 15 августа.

Как подать заявление через «Госуслуги»

Перед тем, как подать заявку, следует зарегистрироваться на портале и подтвердить свою учетную запись. Заявление должен заполнить сам поступающий.

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Число колледжей, в которые можно подать заявку онлайн, не ограничено. Однако это касается только очной формы обучения — другие форматы требует личной подачи через приемную комиссию.

В заявлении необходимо указать количество законченных классов в школе. Также необходимо выбрать учебное заведение, указав его название в окне поиска. Если абитуриент еще не определился с колледжем, он может ввести специальность и выбрать из предложенного списка.

Когда выпускник выберет учебное заведение, на странице появятся сведения об условиях поступления. В частности, там будет информация о необходимости сдавать внутренние экзамены, наличии общежития, количестве бюджетных мест и так далее.

Кроме того, абитуриент должен указать особые условия поступления при наличии инвалидности или ограниченных возможностей, приложив копию соответствующей справки. Также он может отметить индивидуальные достижения, прикрепив к заявлению сертификат или диплом.

Персональные данные поступающего (ФИО, адрес регистрации и т.д. ) добавятся в заявку автоматически из учетной записи на портале. Абитуриенту рекомендуется проверить достоверность этих данных при подаче заявления на поступление.

Если поступающему еще не исполнилось 18 лет, он также должен указать контактные данные родителей.

Что делать после подачи заявления

Результаты поступления будут отображаться в личном кабинете на «Госуслугах». Также система уведомит о необходимости сдать внутренние экзамены и об их результатах.

До конца приемной кампании абитуриент должен принести в учебное заведение оригиналы документов.

Как сообщили «Известиям» в Минобрнауки, количество бюджетных мест в российских вузах в этом году выросло до 588 тыс. Это значит, что более 64% выпускников российских школ могут претендовать на бесплатное образование.

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