Поисковая операция в Черном море после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на буровые платформы «Черноморнефтегаза» в Республике Крым продолжается, спасти удалось не всех, но надежда остается. Об этом во вторник, 21 июня, уведомил советник главы региона Олег Крючков.

«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть. Ждем официальной информации», — написал он в своем Telegram-канале.

21 июня депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет рассказал, что буровые платформы после атаки будут восстановлены. Он дополнил, что уровень защиты месторождений от новых ударов, которые не стоит исключать, будет укреплен.

Удар был нанесен в понедельник украинской стороной. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что свыше 90 человек эвакуированы с буровых платформ, всего на момент удара там находилось 109 человек. Трое пострадавших доставлены в больницу. По факту атаки возбуждено уголовное дело.

Россия продолжает специальную новую операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главенствующие цели российских военных — это денацификация и демилитаризация киевского режима. Это нужно для обеспечения безопасности российского государства и народа, пояснили в Кремле.

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