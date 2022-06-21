В Кемеровской области с 1 июля подорожает электроэнергия

В Кемеровской области повысят стоимость за электричество с 1 июля 2022 года в связи с решением Региональной энергетической комиссии. Новые тарифы опубликованы на сайте компании «Кузбассэнергосбыт».

Так, со следующего месяца для большей части населения стоимость киловатта в час вырастет до 2,77 рубля. В настоящее время тариф составляет 2,64 рубля.

В апреле сообщалось, что в 2022 году в России подорожает технологическое присоединение частных домов к электросетям. Начиная с июля потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт постепенно начнут компенсировать затраты сетевых компаний на подключение. Так, плата за присоединение будет составлять половину затрат компаний, а с января 2023 года — 100%. Изменения затронут владельцев частных домов, а также мелких и средних предпринимателей.