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Карта спецоперации на Украине 21 июня

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Фото: Министерство обороны РФ
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 21 июня можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 21 июня сообщил, что украинская сторона попыталась накануне захватить остров Змеиный, нанеся по нему массированные удары, а после высадив десант.

«Российскими средствами ПВО: зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены», — заявил Конашенков, отметив, что были сбиты 13 беспилотников, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».

После этого, по словам представителя ведомства, украинские военнослужащие атаковали объекты российской газодобывающей инфраструктуры в Черном море.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».

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