Семилетний ребенок выстрелил в брата из сигнального пистолета в Орске
В Орске (Оренбургская область) пятилетний мальчик получил ранение грудной клетки. В него выстрелил семилетний брат.
Ребенок поступил в медицинское учреждение 20 июня. Сожитель рассказал, что мальчик получил травму в результате собственной неосторожности. Мужчина заявил, что ребенок бросил в нагретую печь неизвестный предмет. В ходе проверки следователи установили, что мальчик получил травму при других обстоятельствах. Его старший брат выстрелил из сигнального пистолета, который нашел в шкафу, пишет «Урал56.ру».
При осмотре места происшествия следователи изъяли сигнальный шумовой пистолет. Предполагается, что у оружия была изменена конструкция. Пистолет принадлежал сожителю матери, он пояснил, что нашел патроны с оружием после смерти деда в 2020 году и хранил их дома.
По факту происшествия проводится проверка.