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Пожар на буровой платформе «Черноморнефтегаза» перешел на скважину

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Пожар на буровой платформе «Черноморнефтегаза» перешел на скважину. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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«В настоящий период времени пожар [продолжают ликвидировать], пытался наш корабль подойти, но не смог, огонь напрямую подошел к скважине, поиск людей результатов не дал, работают военные», — сказала она ТАСС.

В свою очередь член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков заявил агентству, что «Черноморнефтегаз» необходимо включить в перечень предприятий, которым Киев нанес урон, для дальнейшей подачи иска об ущербе.

«Иски готовит у нас Государственный совет [Республики Крым]. Я думаю, что («Черноморнефтегаз» — Ред.) тоже надо включать в перечень тех объектов, предприятий, которым нанесен урон <...> различными блокадами, которые организовывала Украина», — сказал он.

Ранее в этот день советник главы региона Олег Крючков сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам «Черноморнефтегаза», по предварительной информации, есть жертвы.

Накануне Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, более 90 человек эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших доставлены в больницу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

В свою очередь депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что буровые платформы, подвергшиеся атаке, будут восстановлены. Он добавил, что уровень защиты месторождений от возможных новых ударов повысят.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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