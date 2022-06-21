Брянских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды

В Брянской области во вторник, 21 июня, ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

В регионе ожидается переменная облачность, местами ливни, грозы и град. В связи с этим возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны аварии на электростанциях, пожары, а также падение деревьев и широкоформатных рекламных щитов — автомобилистов призвали быть осторожными.

В материале отмечается, что в случае возникновения ЧС можно позвонить по телефону 01, с мобильного — 101.

19 июня ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в столичном регионе в конце июня. По его словам, ожидаются дожди, а в последнюю неделю месяца воздух прогреется до 30 градусов тепла.