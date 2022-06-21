Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ушел в отставку

Руководитель правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера.

«Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», — приводит слова Качиньского во вторник, 21 июня, агентство РАР.

Качиньский отметил, что его место на должности вице-премьера займет глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак.

«Это совершенно естественное решение. У нас (кризис на Украине. — Ред.), а он министр обороны, поэтому в той конкретной ситуации, в которой мы находимся, такое объединение имеет очень большие преимущества», — подчеркнул он.

Как напоминает «Газета.Ru», пост вице-премьера Качиньский занимал с октября 2020 года был вице-премьером, одновременно он был также председателем Комитета по нацбезопасности и делам обороны, курировал силовые структуры в правительстве Моравецкого.

В 2006–2007-х годах он был премьер-министром Польши, а его брат-близнец Лех Качиньский в то время был президентом. После гибели брата в авиакатастрофе в 2010 году баллотировался на президентский пост, но проиграл Брониславу Комаровскому.

Качиньский стал главой партией «Право и справедливость» (PiS) в 2003 году.

12 июня политолог Андрей Суздальцев подчеркнул, что Польша готовится к возможной войне с Россией, даже несмотря на то что численность ее армии еще меньше, чем у Украины. При этом он обратил внимание на то, что военнослужащие Польши куда более боеспособные и мотивированные, чем украинские, так как ненависть к России им «прививают с детского сада».