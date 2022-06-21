В ФСБ заявили о задержании 116 подпольных оружейников в 38 регионах РФ

В ФСБ заявили о задержании 116 подпольных оружейников в 38 регионах РФ

2022-06-21 10:50:06

2022-06-21 10:50:06

2022-06-21 10:50:06

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru