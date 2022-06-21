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ФСБ задержала 116 подпольных оружейников в 38 регионах России

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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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ФСБ вместе с МВД и Росгвардией задержала 116 подпольных оружейников в 38 регионах России. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

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«Пресечена преступная деятельность 116 жителей в 38 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

Всего было изъято 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также прекращена деятельность 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

19 апреля сообщалось, что ФСБ РФ изъяла у подпольных оружейников 560 пистолетов и пулеметов в 33 регионах. В подпольных мастерских проводилась переделка и модернизации старого оружия, а также и изготовление боеприпасов с последующим сбытом продукции. Среди изъятого оружия попадались винтажные образцы времен Великой Отечественной и гражданской войны (пулеметы «Максим», MG-42, Browning, пистолеты ТТ, карабины СКС).

Ранее, 26 февраля, также сообщалось, что на территории Ленинградской области сотрудники МВД РФ задержали четверых подозреваемых в незаконном обороте оружия. По местам проживания задержанных было изъято свыше 100 единиц, в том числе пулеметы, винтовки, автоматы и ружья.

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