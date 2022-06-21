Прокуратура добилась замены аварийных водонапорных башен в Приамурье

В Ромненском районе Амурской области заменят аварийные водонапорные башни. Их износ составляет более 80%. Демонтаж произойдет по требованию прокуратуры. Вместо старых башен должны построить станции второго подъема.

В региональном надзорном ведомстве, на которое ссылается ИА PriamurMedia, пояснили, что у водонапорных башен, расположенных в селах Ромны и Знаменка, имеются разрушения бетона и кирпичной кладки, коррозия арматуры, им нужны новые крыши, а опорные плиты под емкостью имеют разрушения. Дальнейшая эксплуатация может привести к разрушению.

Демонтировать аварийные башни по решению суда обязали администрацию Ромненского муниципального округа. Также местная администрация должна построить станции второго подъема. Решение суда должно быть исполнено до конца сентября.