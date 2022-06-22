Департамент отмены

Всего $401 млн собрали (пока) во всем мире последние, заключительные «Фантастические твари» с подзаголовком «Тайны Дамблдора». Это в два раза меньше, чем первые «Твари», и в полтора — чем вторые. На первый взгляд странно, ведь третий фильм ждали очень сильно, прежде всего из-за пресловутых «тайн», главной из которых и самой интригующей была дуэль еще относительно молодого волшебника Дамблдора и его бывшего друга Гриндевальда.

Фактически «Тайны Дамблдора» завершают «канон» «Гарри Поттера», расставляя все точки над i. Это примерно как третий эпизод «Звездных войн», где показывалось, как Энакин Скайуокер стал Дартом Вейдером, то есть событие знаковое для поп-культуры. И вдруг такие результаты. По иронии судьбы в том же апреле, когда стартовали «Твари», начались и скандальные слушания по иску о клевете Джонни Деппа к Эмбер Херд, и вот они-то и стали настоящей сенсацией, самой обсуждаемой на Западе, затмившей все политические, экономические и военные темы повестки. Рекордное количество запросов в интернете, рекордные цифры трансляций — весь мир следил за этим процессом.

Связь между «Тварями» и судом самая прямая, потому что на суде Джонни Депп был, а в «Тварях» его не было, хотя Гриндевальда в первых двух картинах играл именно он. Более того, для Деппа, у которого в последние годы и так карьера неровная (часто несправедливо, потому что были яркие работы), Гриндевальд в третьей части «Тварей» должен был стать практически бенефисом. Образ очень выигрышный — воплощенное зло, да еще с гомосексуальным подтекстом, да в главной сказочной «вселенной» конца ХХ–начала XXI веков. Но из-за скандала с Эмбер Херд студия Warner Bros. решила актера «отменить», то есть взять в третий фильм на его роль Мадса Миккельсена, актера с совершенно другими харизмой, темпераментом и, что там греха таить, славой. Они оба секс-символы, но Джонни Депп был им уже 30 лет назад, а Миккельсен стал совсем недавно и в гораздо меньшей степени. Замечательный актер, но…

Из-за этого «но» «Твари» как фильм развалились. Миккельсену не удалось создать образ величайшего злодея в мире «Гарри Поттера», предшественника Волдеморта. Он в этой «вселенной» чужак. Когда Гриндевальд с Дамблдором пересекаются, между ними вообще нет никакой химии, и из-за этого все усилия создателей картины с бюджетом более $200 млн (и столько же, если не больше, на рекламу) пошли прахом. А финальный поединок двух волшебников, которого так долго ждали, вышел просто никакой, смотреть стыдно.

Сегодня часто говорят, что институт звезд как метод привлечения внимания к фильму давно умер. В качестве аргумента приводят, например, «Стражей галактики», которые сами сделали малоизвестных артистов суперзвездами. Это, конечно, не так, и к «Памяти» было бы меньше внимания, если бы не Тильда Суинтон, да и «Еще по одной» вряд ли стал бы таким хитом без того же Мадса Миккельсена. Но дело тут не в звездности, конечно. А в том, что подбор актеров — дело исключительной важности. Кинофраншиза «Гарри Поттер» сложилась, потому что идеально были угаданы дети для отправки в Хогвартс, а в помощь им и в качестве учителей определили лучших британских актеров современности. Так «Гарри Поттер» стал не просто удачным блокбастером, а выставкой достижений английских кино и театра.

Актерский баланс в «Тварях» был выстроен очень тщательно, и успех первых двух частей был связан в том числе с ним. Прекрасный Эдди Рэдмейн, идеальный Эзра Миллер, безупречный Колин Фаррелл, комичный Дэн Фоглер — когда в первом фильме появился Джонни Депп, это был шок, но интерес сразу вырос в разы, тем более что Депп постарался максимально дистанцироваться от образа капитана Джека Воробья. Во втором фильме Депп, пожалуй, сыграл неидеально. Можно понять западных критиков, которые утверждали, что Миккельсен играет лучше Деппа. С другой стороны, у нас не было возможности сравнить, как Депп сыграл бы в третьем фильме, да и личное отношение к актеру тут тоже могло повлиять на восприятие, ведь до решения суда его многие выставляли абьюзером и монстром.

Культура отмены сработала против всех. Депп потерял миллионы долларов гонорара, «Ворнеры» — сотни миллионов, фанаты «Гарри Поттера» получили унылое фэнтези, которое невозможно досмотреть, а поклонники Джонни Деппа не получили возможности удвоить удовольствие весной, видя Деппа не только в зале слушаний, но и на экранах кинотеатров.

Уже во время суда Эмбер Херд заявила, что ее вырезали из готового второго «Аквамена», где ее роль, как и в первом фильме, была главной. Потом пошли слухи, что ее героиня как бы умерла во время родов и что теперь Warner Bros. срочно проводит досъемки, чтобы выпустить фильм без отмененной актрисы в кадре. Вскоре после этого пошли неофициальные опровержения, что никто ее не вырезал. Но другие источники сообщали, что Херд все же ищут замену, а пока фото актрисы и упоминания о ней старательно «выпиливаются» из рекламной продукции фильма. Warner Bros. молчит, вероятно прикидывая плюсы и минусы разных вариантов и уныло посматривая на провальные цифры «Тварей».

Понятно, что Мера в «Аквамене» — важная героиня, у нее было много сцен, ей явно было предначертано стать протагонистом собственных фильмов, как это сейчас принято, но пока кажется, что ее отсутствие сильно не скажется на сиквеле. Все же Херд там сильно проигрывала Момоа, который был невероятно органичен и самоироничен в образе Аквамена. Если его приключения продолжатся без нее, экран стерпит. Касса, скорее всего, тоже. Но и вердикт присяжных, и касса «Тварей» могут стать переломным моментом для культуры отмены, одного из самых позорных феноменов современности. А если Кевин Спейси сейчас выиграет свои четыре суда в Великобритании, то не исключено, что «отменять» станут значительно реже. И лучше всего самих отменщиков.

Автор — кинокритик, обозреватель «Известий», кандидат филологических наук

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора