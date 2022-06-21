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Интенсивный подъем воды ожидают в амурских реках из-за ливней

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В реках Амурской области ожидается интенсивный подъем воды из-за сильных ливней. Этого не исключили специалисты Амурского ГЦМС. Метеослужба постоянно отслеживает динамику уровней воды.

Амурская служба новостей со ссылкой на специалистов сообщает, что накануне, 20 июня, самым неспокойным местом региона был бассейн Селемджи. После дождей на минувшей неделе уровень реки Нора поднялся более чем на 4 м. Уровень самой Селемджи также вырос. В результате паводка Селемджа вышла на пойму в районе села Норск на 45 см. В эти дни у Норска ожидается спад уровня воды на 50–90 см. В районе Усть-Ульмы уровень по-прежнему будет находиться у отметки неблагоприятного явления — 600 см.

В районе Благовещенска гребень паводка на Амуре и Зее ожидается в период с 22 по 23 июня. Накануне уровень воды в Амуре в районе Благовещенска поднялся на 34 см, до 209 см. Уровень Зеи в районе Благовещенска поднялся на 41 см, до 204 см. В ближайшие два дня от Белогорья до Благовещенска тенденция подъема уровня воды сохранится, но выхода воды на пойму не ожидается.

ИА PriamurMedia сообщает, что в Благовещенске начал действовать режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал мэр города Олег Имамеев. Городское управление по делам ГО и ЧС ведет сбор и анализ гидрологической обстановки. Управление ЖКХ проводит мероприятия по обеспечению устойчивой работы коммунальных объектов в период прохождения циклона. Основное внимание уделяется обслуживанию ливневой канализации, водоотводных и водопропускных систем.

Неустойчивая погода с дождями, местами сильными ливнями прогнозируется в Амурской области вплоть до 25 июня. Высока вероятность формирования неблагоприятных паводков с интенсивными подъемами уровней воды.

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