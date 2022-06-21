Вице-премьер Польши Качиньский ушел в отставку

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера.

«Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», — цитирует Качиньского 21 июня агентство РАР.

Качиньский добавил, что его преемником на посту вице-премьера станет глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак.

«Это совершенно естественное решение. У нас [кризис на Украине], а он министр обороны, поэтому в той конкретной ситуации, в которой мы находимся, такое объединение имеет очень большие преимущества», — пояснил он.

Качиньский с октября 2020 года был вице-премьером и председателем Комитета по национальной безопасности и делам обороны, курировал силовые структуры в правительстве Моравецкого, напоминает «Газета.Ru».

В 2006-2007-х годах занимал пост премьер-министра Польши, в то время как его брат-близнец Лех Качиньский был президентом. После гибели брата в авиакатастрофе в 2010 году баллотировался на президентский пост, но проиграл Брониславу Комаровскому.

Качиньский руководит партией «Право и справедливость» (PiS) с 2003 года.

Политолог Андрей Суздальцев 12 июня заявил, что Польша готовится к возможной войне с Россией, даже несмотря на то что численность ее армии еще меньше, чем у Украины. При этом он отметил, что польские военные намного боеспособнее и мотивированнее украинских, потому что ненависть к России им «прививают с детского сада».