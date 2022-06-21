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Скалистых голубей стало больше в ЕАО

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В ЕАО зафиксировали увеличение числа мест обитания скалистого голубя (Columba rupestris). Этот вид сходен по внешнему облику с сизым голубем, но обитает за пределами населенных пунктов.

В региональном департаменте охраны животного мира ИА EAOMedia рассказали, что основная популяция скалистого голубя сосредоточена в юго-западной части автономии, вдоль реки Амур. В последние годы ареал вида постепенно передвигается в северо-восточном направлении. Предположительные гнездовья — на Биджанских остяках, хребтах Малый Даур, Даур и Чурки, в Биробиджане и селе Дубовое.

Общая окраска скалистого голубя светло-сизая, немного темнее на голове и шее. Верх шеи с зеленым металлическим блеском, менее выраженным на зашейке. Низ шеи и перья зоба с пурпурно-красным металлическим блеском с зеленым обрамлением. На крыле две поперечные черные полосы, которые постепенно сужаются книзу.

Это вид распространен в России, Китае, Индии, Казахстане, Киргизии, Монголии, Афганистане, Непале, Пакистане, России, Таджикистане и Туркмении.

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