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Жителям Ульяновской области пообещали дожди и грозы

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Кратковременные дожди, грозы и усиление ветра ожидаются в Ульяновской области 21 июня. Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой на областной Гидрометцентр.

По данным специалистов, регион находится под влиянием атмосферных фронтов.

«С южным ветром в регион поступит более теплая воздушная масса, что приведет к росту температуры воздуха. Местами в лесах области сохраняется высокая пожарная опасность 4-го класса», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение дня возможна переменная облачность. Воздух прогреется до 21–21 градусов.

19 июня ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в столичном регионе в конце июня. По его словам, ожидаются дожди, а в последнюю неделю месяца воздух прогреется до 30 градусов тепла.

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