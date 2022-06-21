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«Ъ»: ряд российских мобильных операторов стал взимать плату за приобретение сим-карты

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В России ряд мобильных операторов начал взимать плату за сим-карты при заключении договора на услуги связи. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

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«50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера. Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами SIM-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы», — заявили в пресс-службе «Мегафона».

Столько же нужно заплатить для перехода на услуги Yota. Оператор подчеркнул, что в будущем можно рассчитывать на снижение платы за сим-карту, а при взаимовыгодных условиях подключение далее вообще может стать бесплатным.

До этого решения операторы субсидировали своим клиентам предоставление им сим-карты, сказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков в интервью изданию.

«Сейчас это стало невыгодно, так как новые сим-карты в основном покупают для временного пользования», — заверил он.

Кусков обратил внимание на то, что себестоимость сим-карты для оператора в настоящее время равняется примерно €0,8.

Источник одного из операторов уточнил «Ъ», что себестоимость одной сим-карты для оператора в июне поднялась на 250%, если сравнить с таким же периодом в 2021 году. К сентябрю идентификационный модуль может стоить уже 420%, предполагает он.

«Их (сим-карты. — Ред.) выгодно производить только очень большими партиями, это низкомаржинальный продукт, который окупается только за счет больших объемов, а российский рынок уже насыщен и заметного роста не показывает», — высказался собеседник газеты.

За последние месяцы себестоимость сим-карт для операторов подскочила в 3,5 раза по причине того, что они были вынуждены отказаться от закупок у производителей западных государств и перейти на сим-карты, которые делает Китай, рассказывают эксперты. Аналитики предполагают, что такое решение может негативно сказаться на темпах роста абонентских баз операторов и развитии рынка интернета вещей.

9 июня Минцифры России выдвинуло предложение повысить размер госпошлины для сотовых операторов за предоставление услуг связи с 7,5 тыс. до 1 млн рублей на девять видов лицензий. Законопроект обнародовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, министерство предложило ввести штраф за отсутствие у операторов систем технических средств для обеспечения проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Сообщалось, что малые операторы не желают внедрять такие системы для экономии средств. Но такое оборудование должно устанавливаться на сетях каждого оператора, подчеркивается в пояснении к законопроекту.

29 марта в Минцифры заявили, что совместными силами с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будут контролировать рост цен на тарифы сотовой связи.

28 марта «Коммерсант», ссылаясь на комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей, подчеркнул, что стоимость телеком-оборудования выросла на 40%, потому что западные вендоры покинули российский рынок, также упал курса рубля, который может возрасти еще на 80%. При нынешних реалиях в сфере экономики запас резервов оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры предусмотрен на 4–6 месяцев. В итоге риск аварий и нарушения стабильности работы сети поднимется с июля-августа.

22 марта стало известно о том, что эксперты из России ожидают повышения цен на некоторые тарифы сотовой связи сразу до 30%.

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