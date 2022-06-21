«Ъ»: ряд российских мобильных операторов стал взимать плату за приобретение сим-карты

В России ряд мобильных операторов начал взимать плату за сим-карты при заключении договора на услуги связи. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

«50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера. Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами SIM-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы», — заявили в пресс-службе «Мегафона».

Столько же нужно заплатить для перехода на услуги Yota. Оператор подчеркнул, что в будущем можно рассчитывать на снижение платы за сим-карту, а при взаимовыгодных условиях подключение далее вообще может стать бесплатным.

До этого решения операторы субсидировали своим клиентам предоставление им сим-карты, сказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков в интервью изданию.

«Сейчас это стало невыгодно, так как новые сим-карты в основном покупают для временного пользования», — заверил он.

Кусков обратил внимание на то, что себестоимость сим-карты для оператора в настоящее время равняется примерно €0,8.

Источник одного из операторов уточнил «Ъ», что себестоимость одной сим-карты для оператора в июне поднялась на 250%, если сравнить с таким же периодом в 2021 году. К сентябрю идентификационный модуль может стоить уже 420%, предполагает он.

«Их (сим-карты. — Ред.) выгодно производить только очень большими партиями, это низкомаржинальный продукт, который окупается только за счет больших объемов, а российский рынок уже насыщен и заметного роста не показывает», — высказался собеседник газеты.

За последние месяцы себестоимость сим-карт для операторов подскочила в 3,5 раза по причине того, что они были вынуждены отказаться от закупок у производителей западных государств и перейти на сим-карты, которые делает Китай, рассказывают эксперты. Аналитики предполагают, что такое решение может негативно сказаться на темпах роста абонентских баз операторов и развитии рынка интернета вещей.

9 июня Минцифры России выдвинуло предложение повысить размер госпошлины для сотовых операторов за предоставление услуг связи с 7,5 тыс. до 1 млн рублей на девять видов лицензий. Законопроект обнародовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, министерство предложило ввести штраф за отсутствие у операторов систем технических средств для обеспечения проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Сообщалось, что малые операторы не желают внедрять такие системы для экономии средств. Но такое оборудование должно устанавливаться на сетях каждого оператора, подчеркивается в пояснении к законопроекту.

29 марта в Минцифры заявили, что совместными силами с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будут контролировать рост цен на тарифы сотовой связи.

28 марта «Коммерсант», ссылаясь на комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей, подчеркнул, что стоимость телеком-оборудования выросла на 40%, потому что западные вендоры покинули российский рынок, также упал курса рубля, который может возрасти еще на 80%. При нынешних реалиях в сфере экономики запас резервов оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры предусмотрен на 4–6 месяцев. В итоге риск аварий и нарушения стабильности работы сети поднимется с июля-августа.

22 марта стало известно о том, что эксперты из России ожидают повышения цен на некоторые тарифы сотовой связи сразу до 30%.