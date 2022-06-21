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Аграрии Запорожской области начали завозить в порт Бердянска зерно для отгрузок

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Зерно из Запорожской области начали завозить в порт Бердянска для возобновления отгрузок по морю. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Он отметил, что зерна нужно очень много — речь идет о тысячах тонн. Кроме того, Рогов пояснил, что основными импортерами запорожского зерна выступают в том числе страны Северной Америки.

«Сейчас основные покупатели нашего зерна — это Ближний Восток, страны Африки, Турция и масса трейдеров, включая трейдеров Северной Америки. Это лишний раз подтверждает двуличие и лицемерие американцев: официально они вводят санкции, но, невзирая на вводимые санкции, они собираются заработать на рынке зерна. Определенные объемы уже законтрактованы», — сказал Рогов ТАСС.

Днем раннее в военно-гражданской администрации области сообщили, что в Мелитопольском районе Запорожской области стартовала уборка зерновых. Уборочная кампания на остальных освобожденных территориях области также начнется в ближайшие дни. В ВГА пояснили, что власти освобожденной территории Запорожской области содействуют аграриям в вывозе скопившихся остатков прошлогоднего урожая зерна и не будут ограничивать их в выборе рынков сбыта.

10 июня Рогов сообщил, что зерно от поставщиков из Запорожской области продается в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции. Также администрация Запорожья заявляла, что в регионе хранится около 1,5 млн т сельхозпродукции. Большую часть этих запасов планируется вывезти в страны Ближнего Востока через Крым.

7 июня из Запорожской области отправилась первая партия зерна на Крымский полуостров. Состав, состоящий из 11 вагонов, отбыл со станции Мелитополь.

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