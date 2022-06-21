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Специалисты предупредили о высокой вероятности встреч со змеями в Приморье

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В Приморском крае растет вероятность встречи туристов со змеями. Об этом предупредили ученые. Активность змей они связали с наплывом туристов и установлением теплой погоды.

Кандидат биологических наук герпетолог ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН Ирина Маслова рассказала ИА PrimaMedia, что первые случаи обычно фиксируются в середине апреля и продолжаются вплоть до наступления холодов. Змеи являются хладнокровными, они любят открытые места, где можно «прогреться», особенно сейчас, когда в Приморье идет большой перепад температур: холодные ночи и теплые дни. Из-за этого возможность встречи с ними вырастает.

Впрочем, пояснила эксперт, аномального количества змей в этом году не наблюдается. Поведение у них спокойное, они ведут свой привычный образ жизни.

Агентство напоминает, что 18 июня в центре Владивостока змею нашли под капотом автомобиля. Очевидцы рассказали, что такие случаи не редкость, так как змеи любят залезать под машину и греться в районе колес.

Каждый год от укусов змей страдают около 20 жителей Приморского края.

Ранее сообщалось, что ульяновские медики спасли мужчину, которого укусила гадюка. Пациента доставили в Ульяновский областной центр специализированных видов медицинской помощи с признаками анафилактического шока. После оказания помощи его из реанимации перевели в токсикологическое отделение.

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