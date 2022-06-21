Песков заявил, что Россия никогда не будет доверять Западу

Россия больше никогда не будет доверять Западу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу NBC.

По его словам, Запад продемонстрировал свое истинное отношение к России и уже «никогда не сможет вернуть себе доверие Москвы».

Также Песков признал, что кризис вокруг Украины обещает затянуться на долгое время.

В тот же день в NYT указали на противоречия в позиции США по ситуации в Донбассе. В материале говорится, что Вашингтон ведет активную конфронтацию с РФ под предлогом помощи Киеву.

17 июня член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что коллективный Запад способствует лишь эскалации ситуации, накачивая Украину любым вооружением.

До этого, 12 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил мнение, что Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается политики.

21 мая сенатор Алексей Пушков заявил, что мирового кризиса могло не быть вовсе, если бы Запад предоставил России гарантии безопасности и не стал бы пытаться задушить ее экономику с помощью рестрикций.

Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс (НАТО) вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое на Украину, будет законной целью для российских военных, которые участвуют в проведении спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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