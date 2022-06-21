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Нобелевскую медаль Муратова продали на аукционе в США за $103,5 млн

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Медаль лауреата Нобелевской премии мира российского журналиста, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова была продана в США за $103,5 млн, сообщили организаторы торгов Heritage Auction.

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Стартовая цена в $550 тыс. поднялась до $16,6 млн, после чего неизвестный покупатель по телефону предложил $103,5 млн.

«Все деньги, которые мы сегодня выручим, мы передаем ЮНИСЕФ», — отметил Муратов перед началом аукциона.

Уточняется, что международная организация взяла на себя обязательство перечислить вырученные с продажи медали деньги в государства, где находятся дети-беженцы из Украины.

«Давайте поймем: у этих людей отобрали их прошлое. И давайте попробуем сделать все, чтобы у них сохранилось будущее», — отметил главред «Новой газеты» еще до начала мероприятия в Telegram-канале.

В декабре 2021 года Муратов удостоился Нобелевской премии, одной из самых почетных международных премий, за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира.

С наградой Муратова поздравил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил слова лауреата пожертвованиях своей Нобелевской премии на благотворительные цели, в том числе детскому хоспису. В прошлом году лауреаты премии получили 10 млн шведских крон (около 81 млн рублей).

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Он стал третьим россиянином, удостоенным премии мира, — до него премию получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

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