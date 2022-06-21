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Пожар произошел в жилом доме в Улан-Удэ

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Фото: ГУ МЧС по Республике Бурятия
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Пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме в Улан-Удэ, эвакуированы 30 человек. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в двухэтажном многоквартирном доме на ул. Целинная в Железнодорожном районе. По данным ведомства, поступило сообщение о загорании кладовых с переходом на стену.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Накануне сообщалось, что 60-летний мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Череповце.

Площадь пожара составила 12 кв. м. В тушении участвовали 19 пожарных и шесть единиц техники. Удалось спасти двух человек. Еще четверо самостоятельно покинули здание. На месте инцидента было найдено тело мужчины. Установлено, что пожар произошел из-за того, что он не потушил сигарету.

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