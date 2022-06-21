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В Китае назвали два козыря России против санкций

Директор отдела АОН КНР Полин: Россия справляется с санкциями благодаря газу и зерну
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россия справляется с санкционным давлением Запада благодаря своим энергоресурсам и продовольствию. Об этом 20 июня заявил директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин в беседе с порталом «Гуаньча».

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«Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями — это энергия и продовольствие», — отметил Полин.

Он заявил, что РФ удалось нарастить поставки газа в Евросоюз на 30% даже в условиях санкций, в то время как в западных странах цены на топливо увеличились.

Также Россия обладает большими возможности экспорта зерна, подчеркнул Полин.

«[Президент РФ Владимир] Путин сказал, что в этом году страна сможет экспортировать 50 млн т [зерна], что соответствует уровню предыдущих лет, что также показывает, что Россия по-прежнему очень ответственно подходит к своим обязанностям», — сказал эксперт.

17 июня Путин назвал все вводимые против России санкции безумными и бездумными. Их единственной целью является взять нахрапом и с наскока смять экономику РФ, однако этого не получилось, подчеркнул президент. Также российский лидер сообщил, что Россия подавила инфляционный всплеск, государственные финансы устойчивы.

До этого, 23 мая, Путин отметил, что санкции Запада не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, начатую российскими военными 24 февраля по приказу Путина. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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