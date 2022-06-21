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Кучеров повторил рекорд Гретцки в плей-офф НХЛ

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Фото: REUTERS/Nathan Ray Seebeck-USA TODAY
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Российский хоккеист, форвард ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сравнялся по числу сезонов плей-офф в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 25 и более очками с легендарными Уэйном Гретцки, Брайаном Тротье и Майком Босси.

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В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо Эвеланш» в понедельник, 20 июня, спортсмен отметился двумя результативными передачами. Благодаря этому он набрал более 25 очков в плей-офф текущего сезона.

Таким образом Кучеров повторил свой успех уже в третий раз.

За всю историю НХЛ только Уэйну Гретцки, Брайану Тротье и Майку Босси удалось преодолеть отметку в 25 очков в розыгрыше кубка Стенли и удерживать это достижении на протяжении трех сезонов кряду.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» вышла в третий подряд финал плей-офф НХЛ. Команда является действующим победителем Кубка Стэнли. Клуб выигрывал трофей последние два года (2020, 2021).

21 марта форвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу регулярных сезонов с 40 и более голами.

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