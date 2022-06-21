Циклон принесет в Хабаровский край обильные осадки

В Хабаровский край циклон принес дожди и похолодание. Пик осадков ожидается в ночь на среду, 22 июня. Непогода продержится в крае до конца текущей недели.

ИА AmurMedia со ссылкой на региональный гидрометцентр пишет, что еще в понедельник циклон хозяйничал в Амурской области. Вечером он вторгся на территорию Хабаровского края с западной стороны.

В южных районах края температура воздуха будет достигать +28 градусов. В центральных и северных районах столбик термометра не поднимется выше +23 градусов. Самая прохладная погода ожидается на побережье Охотского моря. В этих местах воздух прогреется лишь до +13 градусов. Самый сильный ливень ожидается в ночь на среду.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что первая половина недели в Московском регионе будет довольнo дождливой. 21 июня город будет находиться в центре циклона, поэтому выпадет большое количество осадков. Во второй половине недели температура будет повышаться, в регионе — +20…+25 градусов. За неделю может выпасть треть от месячной нормы осадков (75 мм).