Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крыму восстановят подвергшиеся атаке ВСУ буровые платформы
Мир
Три иранских боевых катера опасно приблизились к военным кораблям США
Общество
Гинцбург напомнил о необходимости вакцинации от COVID-19
Мир
Песков заявил об утраченном РФ доверии Западу после ситуации на Украине
Мир
Bloomberg узнал о готовности ЕС предоставить Украине статус кандидата
Мир
Посол ЛНР рассказал о попытке Киева перебросить наемников в Лисичанск
Мир
Молдавия попросила ЕС создать фонд для закупки газа
Мир
В Херсонской области назвали срок проведения референдума по вступлению в РФ
Мир
Европейские лидеры отказали Зеленскому в оперативных поставках оружия
Мир
Чижов отметил деградацию в отношениях РФ и ЕС
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке Тайваня

Прокуратура начала проверку гибели подростка на водоеме в Комсомольске

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура проводит проверку по факту гибели 17-летнего подростка во время купания в карьере Сортировочный в Комсомольске-на-Амуре. Инцидент произошел накануне, 20 июня. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Надзорное ведомство должно дать оценку действиям должностных лиц органа местного самоуправления, органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

15 июня сообщалось, что в Ростовской области в Таганрогском заливе погиб подросток. Инцидент произошел на Чеховской набережной. 16-летний парень пришел со своей мамой на пляж «Тополек». Во время купания он пропал из виду.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022