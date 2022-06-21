Прокуратура начала проверку гибели подростка на водоеме в Комсомольске

Прокуратура проводит проверку по факту гибели 17-летнего подростка во время купания в карьере Сортировочный в Комсомольске-на-Амуре. Инцидент произошел накануне, 20 июня. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Надзорное ведомство должно дать оценку действиям должностных лиц органа местного самоуправления, органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

15 июня сообщалось, что в Ростовской области в Таганрогском заливе погиб подросток. Инцидент произошел на Чеховской набережной. 16-летний парень пришел со своей мамой на пляж «Тополек». Во время купания он пропал из виду.