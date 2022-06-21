В администрации Херсона заявили о намерении провести референдум по вступлению в РФ осенью

Референдум о присоединении Херсонской области к России в качестве субъекта федерации запланирован на ближайшую осень. Об этом во вторник, 21 июня, рассказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. <...> Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того Стремоусов отметил, что параллельно с подготовкой в Херсоне запускаются различные предприятия, налаживается работа банковской системы, а также начата выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях.

Как стало известно 15 июня, в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение российских паспортов. По словам замглавы ВГА, общее число заявок уже превысило 10 тыс.

До этого, 9 июня, Стремоусов уже упоминал, что референдум в Херсонской области по вхождению в состав России должен пройти в 2022 году. При этом он уточнил, что приоритет власти региона отдают повышению социально-экономического развития, от которого зависит благосостояние и качество жизни населения.

7 июня Херсонская область сообщила о подготовке к референдуму. В регионе, оставшемся без законодательной власти, был создан общественный совет, в который вошли представители народа. Именно они будут принимать промежуточные решения относительно самоопределения Херсона. В Кремле заявили, что от итогов голосования зависит дальнейший статус региона.

Ранее, 25 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей.

В Херсонской области продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как она была освобождена от украинских радикалов российскими войсками 15 марта. В конце мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России, позже он подтвердил свою уверенность в том, что Херсонская область скоро станет российским регионом.