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Участок БАМа на Дальнем Востоке расширят

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На Дальневосточной железной дороге на участке БАМа «Пурикан – Тында» начали строить вторые пути. Линия связывает Транссиб и БАМ. Работы проводятся в рамках инвестиционной программы по развитию инфраструктуры Восточного полигона.

В ДВЖД ИА PrimaMedia рассказали, что на перегонах Пурикан- Аносовская, Заболотное – Ефремов, Ефремов – Беленькая, Беленькая – Федосеев, Федосеев – Сети и Побожий – Тында строители уложат около 50 км вторых путей, возведут 32 моста, проложат 16 водопропускных труб, обновят системы управления движением. Изначально линия была однопутной, поэтому на участке отсыпят более 1,1 млн куб. м земляного полотна под рельсошпальную решетку.

Как ожидается, в результате модернизации перегонов к концу 2024 года провозная способность всего участка Бамовская – Тында повысится с 42,2 млн т в год до 54,9 млн т в год.

В модернизацию Восточного полигона концессионеры планируют вложить 1,5 трлн рублей. Из-за расширения восточных коридоров будет устранен дефицит пропускной способности и убраны «узкие места» БАМа и Транссиба. Об участии в концессии заявляли Газпромбанк и группа «Бамтоннельстрой-Мост».

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