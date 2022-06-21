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Суд Красноярска оставил под арестом экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

В Красноярске суд оставил под арестом до 24 июля экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
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Фото: ТАСС/Hennadii Minchenko/Ukrinform via ZUMA Wir
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Красноярский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу, поданную адвокатами экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, он останется под арестом до 24 июля. Об этом 21 июня сообщает «РИА Новости».

«Красноярский краевой суд, рассмотрев предоставленные материалы, и выслушав стороны постановил оставить постановление Центрального районного суда Красноярска без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения», — сказал представитель суда агентству.

В пятницу, 10 июня, пресс-секретарь Красноярского краевого суда Оксана Веселова сообщила, что суд арестовал на 1 месяц и 17 дней бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы. Уточнялось, что арест Митволя связан с делом о хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.

По информации «Известий», правоохранители задержали его в аэропорту Внуково ранее в день первого суда. Как рассказала его помощница Инга Шленская, бывший замглавы Росприроднадзора собирался вылететь на отдыха в Турцию.

Олег Митволь был префектом Северного административного округа Москвы в 2009–2010 годах. Занимал должность заместителя руководителя Росприроднадзора с 2004 по 2009 год.

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