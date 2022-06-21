Три иранских боевых катера опасно приблизились к военным кораблям США

Три боевых катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) были замечены в опасной близости от кораблей ВМС США в Персидском заливе. Об этом понедельник, 20 июня, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

«USS Sirocco, патрульный корабль класса Cyclone, и USNS Choctaw County, быстроходное транспортное судно, находились в обычном транзите через международные воды в Персидском заливе, когда три иранских катера, предназначенные для быстрой атаки, приблизились к Sirocco лоб в лоб», — говорится в публикации.

Отмечается, что ближневосточные суда подошли примерно на 46 метров, после чего экипаж Sirocco запустил предупредительную сигнальную ракету. Приблизительно через час катера покинули место инцидента.

Как подчеркнул пресс-секретарь Центрального командования США полковник Джозеф Буччино, действия иранского военно-морского флота «не соответствовали международным стандартам профессионального или безопасного поведения на море, что увеличивало риск просчета и столкновения».

Ранее, 23 января, пятый флот ВМС США сообщил о том, что 18 января Военно-морские силы страны перехватили судно, шедшее из Ирана. Отмечалось, что в результате досмотра американские силы обнаружили 40 т мочевины, химического соединения, используемого для агроудобрений, которое также применяется для производства взрывчатых веществ.

По информации американских военно-морских сил, судно следовало по привычному для поставок оружия йеменским хуситам маршруту, что позволяет сделать вывод о перехвате американскими военными очередной поставки членам мятежного движения Йемена «Ансар Аллах» (хуситы).

Кроме того, данное судно задерживали в феврале прошлого года у берегов Сомали. Проверка показала, что оно перевозило оружие, в том числе «тысячи» АК-47, снайперских винтовок, противотанковых гранатометов и другое оружие, добавили в ВМС.

В январе 2021 года Тегеран попросил Совет безопасности ООН и международное сообщество призвать США прекратить дестабилизирующие действия в Персидском заливе. Как сообщил в своем письме временный поверенного в делах Ирана при ООН Эшага аль-Хабиба, «военный авантюризм США» усилился в Персидском заливе и в Аравийском море. Он добавил, что Соединенные Штаты поставили на данные территории высокотехнологичное оружие, а также совершили ряд провокационных военных действий. Подобные воинственные тенденции, отметил аль-Хабиба, могут обострить ситуацию до тревожного уровня.