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Около 600 человек проверили здоровье в парках Подмосковья

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Фото: Министерство здравоохранения Московской области
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В парках Московской области за минувшие выходные 18–19 июня свое здоровье проверили 583 человека. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба Минздрава региона.

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Как рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, новый формат очень нравится жителям региона, особенно тем, кто по каким-то причинам не может обратиться в поликлинику в будние дни.

«Всего за три недели проведения акции свое здоровье в парках проверили почти 1,5 тыс. человек, из них 583 тыс. — за прошедшие выходные», — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва».

Результаты обследования жители области могут узнать в личном кабинете на региональном портале госуслуг, уточняет РИАМО.

Ранее в этот день главный внештатный специалист-диетолог столицы Антонина Стародубова пригласила москвичей к участию в дискуссии лектория «Здоровая Москва» на тему здорового питания. Там обсудят важность ответственного отношения к количеству и качеству потребляемой пищи, способы научиться выбирать для себя и своей семьи полезные продукты и получать от них удовольствие. Мероприятие пройдет в субботу, 25 июня, в Таганском парке. Для участия потребуется предварительная регистрация, пишет «Москва 24».

В апреле врач-терапевт, заместитель главного врача в «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Иван Старостин назвал «Известиям» список обследований, которые рекомендуется проходить ежегодно.

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