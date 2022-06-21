Некоторые российские операторы связи начали взимать плату за приобретение SIM-карты

Некоторые российские операторы связи начали взимать дополнительную плату с новых абонентов. Такое решение, по словам официальных представителей, связано с изменением ситуации на рынке.

«50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера. Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами SIM-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы», — пояснили ТАСС в пресс-службе «Мегафона».

Столько же на сегодняшний день стоит переход на услуги Yota. При этом оператор заявил, что в будущем возможно снижение платы за SIM-карту, а при благоприятных условиях подключение и вовсе может снова стать бесплатным.

9 июня Минцифры РФ предложило повысить размер госпошлины для сотовых операторов за предоставление услуг связи с 7,5 тыс. до 1 млн рублей на девять видов лицензий. Соответствующий законопроект был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Также ведомство выступило с предложением ввести штраф за отсутствие у операторов систем технических средств для обеспечения проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Отмечалось, что малые операторы не хотят внедрять такие системы ради экономии средств. Однако подобное оборудование должно устанавливаться на сетях каждого оператора, говорится в пояснении к законопроекту.

29 марта в Минцифры сообщили, что совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будут контролировать рост цен на тарифы сотовой связи.

28 марта «Коммерсант» со ссылкой на комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что стоимость телеком-оборудования выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти еще на 80%. Отмечалось, что при текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на 4–6 месяцев. В результате риск аварий и нарушения стабильности работы сети возрастет с июля-августа.

До этого, 22 марта, сообщалось, что российские эксперты ожидают повышения цен на некоторые тарифы сотовой связи вплоть до 30%.