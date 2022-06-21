Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 21 тыс. человек эвакуированы за сутки из Донбасса и с Украины
Мир
В ЛНР сообщили об эвакуации около 20 мирных жителей с «Азота»
Общество
Гинцбург напомнил о необходимости вакцинации от COVID-19
Мир
Песков заявил об утраченном РФ доверии Западу после ситуации на Украине
Мир
Bloomberg узнал о готовности ЕС предоставить Украине статус кандидата
Мир
Посол ЛНР рассказал о попытке Киева перебросить наемников в Лисичанск
Общество
Ежемесячные денежные выплаты предлагают увеличить на 50%
Мир
В Херсонской области назвали срок проведения референдума по вступлению в РФ
Мир
Европейские лидеры отказали Зеленскому в оперативных поставках оружия
Мир
Чижов отметил деградацию в отношениях РФ и ЕС
Мир
В ЛНР сообщили об окружении украинских войск в Золотом и Горском

Некоторые российские операторы связи начали взимать плату за приобретение SIM-карты

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторые российские операторы связи начали взимать дополнительную плату с новых абонентов. Такое решение, по словам официальных представителей, связано с изменением ситуации на рынке.

Подключение из правил: операторов заставят делиться сотовыми сетями
Поможет ли это наладить связь в удаленных населенных пунктах и на автотрассах

«50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера. Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами SIM-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы», — пояснили ТАСС в пресс-службе «Мегафона».

Столько же на сегодняшний день стоит переход на услуги Yota. При этом оператор заявил, что в будущем возможно снижение платы за SIM-карту, а при благоприятных условиях подключение и вовсе может снова стать бесплатным.

9 июня Минцифры РФ предложило повысить размер госпошлины для сотовых операторов за предоставление услуг связи с 7,5 тыс. до 1 млн рублей на девять видов лицензий. Соответствующий законопроект был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Также ведомство выступило с предложением ввести штраф за отсутствие у операторов систем технических средств для обеспечения проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Отмечалось, что малые операторы не хотят внедрять такие системы ради экономии средств. Однако подобное оборудование должно устанавливаться на сетях каждого оператора, говорится в пояснении к законопроекту.

29 марта в Минцифры сообщили, что совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будут контролировать рост цен на тарифы сотовой связи.

28 марта «Коммерсант» со ссылкой на комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что стоимость телеком-оборудования выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти еще на 80%. Отмечалось, что при текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на 4–6 месяцев. В результате риск аварий и нарушения стабильности работы сети возрастет с июля-августа.

До этого, 22 марта, сообщалось, что российские эксперты ожидают повышения цен на некоторые тарифы сотовой связи вплоть до 30%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022