Реальные действия США противоречат заявлениям правительства о невмешательстве в российско-украинский конфликт. Об этом в понедельник, 20 июня, пишет газета The New York Times (NYT).

«Политику г-на Байдена в отношении Украины хвалят или ругают, основываясь на его версии событий. Но есть ли гарантия того, что американцы смогут вовремя распознать, когда мы вступили в войну?» — рассуждает аналитик Бонни Кристиан.

По ее словам, история Соединенных Штатов знает немало примеров того, как правительство активно участвовало в различных международных конфликтах, при этом сохраняя видимость нейтралитета.

Так, Вашингтон никогда официально не заявлял о присоединении к семилетней гражданской войне в Йемене, однако возглавляемая Саудовской Аравией коалиция использовала боеголовки американского производства и выбирала цели под американским руководством.

Подчеркивается, что с развитием технологий отрицать наличие конфронтации становится всё проще. Вооруженные силы могут не покидать пределы государства, при этом беспилотники будут наносить удары по стратегическим объектам, а кибератаки позволят выводить из строя информационные каналы противника.

Именно такой сценарий можно наблюдать на Украине: официальные данные свидетельствуют о том, что Вашингтон был замешан в убийстве российских военачальников, а также помог нанести удар по одному из военных кораблей. Как отмечают в NYT, если бы что-то подобное предприняла Москва, реакция была бы однозначной.

Ранее в этот день стало известно, что новый проект оборонного бюджета США предполагает выделение $450 млн на поддержку Украины в разведке и безопасности. Эта сумма на $150 млн превышает ранее запрошенную на соответствующие нужды президентом США Джо Байденом.

15 июня американский лидер в ходе разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Она будет включать в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS, озвученные Пентагоном, свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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