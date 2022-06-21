Представитель Кремля Песков заявил, что Россия больше никогда не будет доверять Западу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 20 июня сообщил, что на фоне украинского кризиса страны Запада утратили всякое доверие со стороны России.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ в интервью для телеканала NBC, Запад продемонстрировал свое истинное отношение к России и уже «никогда не сможет вернуть себе доверие Москвы».

Также Песков признал, что конфликт на Украине обещает затянуться на долгое время.

В этот же день аналитик NYT указала на противоречия в позиции США по ситуации в Донбассе. По ее словам, Вашингтон ведет активную конфронтацию с РФ под предлогом помощи Киеву.

Ранее, 17 июня, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик предупредил о неминуемой эскалации украинского кризиса из-за активных поставок оружия коллективным Западом вне зависимости от типа вооружений.

До этого, 12 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о том, что Западу нельзя доверять, особенно в политических вопросах.

Ранее, 28 мая, итальянский журналист и историк Анджело Д'Орси заявил, что конфликт на Украине представляет собой «войну» Североатлантического альянса (НАТО) против России.

Он отметил, что не считает НАТО оборонительным блоком. По его мнению, альянс — это военная организация, которая ведет себя агрессивно. Так, Д'Орси напомнил, что этот блок нарушал международное право во время конфликтов в Ираке, Ливии, Сирии и Югославии.

24 мая американский конгрессмен Сет Мултон выразил мнение, что конфликт на Украине — это опосредованная война стран Запада с Россией.

Как заявил 21 мая сенатор Алексей Пушков, мирового кризиса могло не быть вовсе, если бы Запад предоставил России гарантии безопасности и не стал бы пытаться задушить ее экономику с помощью рестрикций.

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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