Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 21 тыс. человек эвакуированы за сутки из Донбасса и с Украины
Мир
В ЛНР сообщили об эвакуации около 20 мирных жителей с «Азота»
Мир
Полянский назвал неприемлемыми удары Израиля по аэропорту Дамаска
Мир
Песков заявил об утраченном РФ доверии Западу после ситуации на Украине
Мир
Bloomberg узнал о готовности ЕС предоставить Украине статус кандидата
Мир
Посол ЛНР рассказал о попытке Киева перебросить наемников в Лисичанск
Общество
Ежемесячные денежные выплаты предлагают увеличить на 50%
Мир
В Херсонской области назвали срок проведения референдума по вступлению в РФ
Мир
Алиханов сообщил о вызове в МИД посла ЕС из-за ограничения транзита
Мир
Чижов отметил деградацию в отношениях РФ и ЕС
Мир
В ЛНР сообщили об окружении украинских войск в Золотом и Горском

Николай Дроздов раскрыл секрет своего долголетия

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зоолог, доктор биологических наук, профессор МГУ и российский телеведущий Николай Дроздов отметил 20 июня свое 85-летие.

«Для меня главное — делать добрые дела и чувствовать себя полезным»
Ученый и телеведущий Николай Дроздов — о командировке в Австралию, важности зоопарков и ответственности перед природой

В беседе с телеканалом «Звезда» Дроздов поделился секретами хорошего настроения и бодрости духа.

Николай Дроздов ведет активный образ жизни, создает экологические движения и защищает природу. Как отмечает телеканал, телевидение Дроздов скромно называет «хобби», по сей день его основная работа — в Московском государственном университете.

В настоящее время он увлечен космологией и читает лекции о происхождении вселенной. Он написал десятки книг, является членом многих академий. С 1980-х годов он снимается в кино, а также записал для друзей целый музыкальный альбом. По признанию Дроздова, песни — его личный секретный рецепт, чтобы никогда не стареть.

С юбилеем ученого и телеведущего поздравил президент России Владимир Путин.

«Уважаемый Николай Николаевич! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают творческим, разносторонне одаренным человеком — видным ученым и журналистом, популяризатором науки и экологическим активистом», — приводит слова президента телеканал «360».

В своем телеграмме Путин отметил, что Дроздов поддерживает востребованные просветительские проекты и инициативы, а также продолжает оставаться открытым для интересных замыслов и идей. Российский лидер также пожелал юбиляру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве. В 1963 году окончил географический факультет МГУ. За годы своей жизни Дроздов успел совершить два кругосветных путешествия, трижды побывать на Северном полюсе и покорить Эльбрус. Дроздов является заслуженным журналистом России (2018), награжден орденами Почета (2006) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), сообщает сайт kp.ru.

Широкую известность Дроздов получил после появления в программе «В мире животных», в которой принимал участие с 1968 года, а с 1977 года стал автором и ведущим. Как пишет НСН, накануне своего юбилея Дроздов встретился с поклонниками в Москве, где представил свою новую книгу «Полет бумеранга. Австралия. 40 лет спустя» об Австралии. В ней тележурналист рассказывает о первой научной экспедиции в эту страну, сообщает сайт aif.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022