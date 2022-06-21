Николай Дроздов раскрыл секрет своего долголетия

Зоолог, доктор биологических наук, профессор МГУ и российский телеведущий Николай Дроздов отметил 20 июня свое 85-летие.

В беседе с телеканалом «Звезда» Дроздов поделился секретами хорошего настроения и бодрости духа.

Николай Дроздов ведет активный образ жизни, создает экологические движения и защищает природу. Как отмечает телеканал, телевидение Дроздов скромно называет «хобби», по сей день его основная работа — в Московском государственном университете.

В настоящее время он увлечен космологией и читает лекции о происхождении вселенной. Он написал десятки книг, является членом многих академий. С 1980-х годов он снимается в кино, а также записал для друзей целый музыкальный альбом. По признанию Дроздова, песни — его личный секретный рецепт, чтобы никогда не стареть.

С юбилеем ученого и телеведущего поздравил президент России Владимир Путин.

«Уважаемый Николай Николаевич! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают творческим, разносторонне одаренным человеком — видным ученым и журналистом, популяризатором науки и экологическим активистом», — приводит слова президента телеканал «360».

В своем телеграмме Путин отметил, что Дроздов поддерживает востребованные просветительские проекты и инициативы, а также продолжает оставаться открытым для интересных замыслов и идей. Российский лидер также пожелал юбиляру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве. В 1963 году окончил географический факультет МГУ. За годы своей жизни Дроздов успел совершить два кругосветных путешествия, трижды побывать на Северном полюсе и покорить Эльбрус. Дроздов является заслуженным журналистом России (2018), награжден орденами Почета (2006) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), сообщает сайт kp.ru.

Широкую известность Дроздов получил после появления в программе «В мире животных», в которой принимал участие с 1968 года, а с 1977 года стал автором и ведущим. Как пишет НСН, накануне своего юбилея Дроздов встретился с поклонниками в Москве, где представил свою новую книгу «Полет бумеранга. Австралия. 40 лет спустя» об Австралии. В ней тележурналист рассказывает о первой научной экспедиции в эту страну, сообщает сайт aif.ru.