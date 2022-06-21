Путин поручил изучить вопрос о предоставлении досрочной пенсии многодетным отцам

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность досрочного предоставления пенсии многодетным отцам. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Кремля в субботу, 18 июня.

Ответственным по вопросу досрочных выплат страховой пенсии по старости был назначен премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Доклад о результатах работы должен быть представлен главе государства не позднее 1 октября текущего года.

Отмечается, что данная инициатива была предложена по итогам состоявшихся 1 июня 2022 года встреч по вопросам социальной поддержки детей.

Кроме того, 20 июня президент поручил правительству РФ до 1 ноября представить предложения по льготам на перелеты детям-инвалидам, направляющимся на лечение.

Льготы должны затрагивать детей-инвалидов, у которых имеются противопоказания к перевозкам железнодорожным транспортом или в случае пересадок в пути следования на лечение.

17 июня Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми. Он подчеркнул, что многодетные семьи — это будущее России. Также президент указал на снижение рождаемости: в апреле в РФ появилось на свет менее 100 тыс. детей, что на 13% меньше аналогичного показателя в 2020 году.

15 июня президент России поручил до 1 июля разработать проект указа об учреждении почетного звания «Мать-героиня». Обладательницам этого звания полагается выплата в размере 1 млн рублей.

Тогда же глава государства поручил правительству проработать возможность выплаты компенсаций многодетным семьям за платное обучение в колледжах.

1 июня стало известно, что программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года. На встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин обратил упомянул о преемственности поколений и временах, когда нормой были семьи с тремя детьми и больше.

25 мая в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан президент отметил, что многодетная семья должна утвердиться как норма для успешного ответа на демографические вызовы.