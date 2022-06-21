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Операторов попросили убрать оборудование из школ и вузов

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Сотовые операторы связи столкнулись с требованиями демонтировать оборудование, размещенное на территории учебных заведений, рассказал «Известиям» сотрудник одной из компаний связи.

Так в заведениях и вышестоящих инстанциях понимают санитарные правила и нормы (СанПиНы), прямо запрещающие установку базовых станций в общеобразовательных учреждениях. Документ в 2021-м выпустил Роспотребнадзор.

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Хотя еще в прошлом году ведомство разъясняло, что СанПиН в этой части касается только школ, но теперь убирать базовые станции требуют и с территории колледжей и вузов, посетовал собеседник «Известий». Среди проблемных регионов он назвал Челябинскую и Иркутскую область, а также Санкт-Петербург.

«Мы сталкиваемся с такими требованиями во многих регионах: например, в Санкт-Петербурге и в Приморском крае на острове Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где во время проведения Дальневосточного экономического форума от операторов требуют оказания качественных услуг связи», — рассказали «Известиям» в МТС.

Демонтаж оборудования на территории ДФУ приведет к деградации услуг на его территории, предупредила представитель Tele2 Дарья Колесникова. По ее словам, та же ситуация вероятна не территории детского образовательного центра «Сириус» в Сочи, университета «Иннополис» под Казанью, всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае.

В целом отключение оборудования и демонтаж базовых станций недопустимы и в условиях санкционного давления, когда в приоритете государства и бизнеса — поддерживать устойчивость телеком-инфраструктур, уверена представитель оператора.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Классовый разрыв: операторов попросили убрать оборудование из школ и вузов

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