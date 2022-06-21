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Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе во вторник, 21 июня. Синоптики прогнозируют дожди, местами сильные. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Днем в Москве воздух прогреется до +16…+18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12 градусов.

Днем ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, ночью — северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 736-737 мм ртутного столба.

Ранее, 20 июня, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что первая половина недели в Московском регионе будет довольна дождливой. 21 июня город будет находиться в центре циклона, поэтому выпадет большое количество осадков.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на неделе с 20 июня москвичей ожидает дождливая и нежаркая погода. Синоптик предупредил, что со вторника температура воздуха понизится.

До этого, 19 июня, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в столичном регионе в конце июня. По его словам, ожидаются дожди, а в последнюю неделю месяца воздух прогреется до 30 градусов тепла.

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