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В Гватемале жертвами сильных ливней стал 21 человек

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Фото: REUTERS/Sandra Sebastian
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В Гватемале 21 человек погиб в результате сильных продолжительных ливней. Об этом сообщило агентство Prensa Latina.

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По его данным, ливни спровоцировали подъем уровня воды в реках, а также оползни, обрушения мостов и наводнения. Уточняется, что повреждены оказались 108 автомобильных дорог, семь мостов. Кроме того, 982 здания получили легкие повреждения, 111 домов оказались повреждены серьезно.

Стихия унесла жизни 21 человека, еще семь человек числятся пропавшими без вести после обрушения моста Эль-Туле в департаменте Хутиапа.

Одна из самых сложных ситуаций возникла на въезде в Вилья-Нуэва, где возникший несколько дней назад посреди автотрассы геологический разлом создал препятствие на пути движения легковых и грузовых автомобилей, пишет REGNUM. Местные власти наняли строителей для заполнения провала бетоном, но спустя несколько часов выяснилось, что работу придется начинать заново, так как вода вымыла весь бетон, а трещина увеличилась.

Власти Гватемалы 20 июня заявили, что наводнения и иные последствия ливней в этом году затронули свыше 1 млн человек, пишет НСН. Как уточняет ТАСС, в центральноамериканской республике насчитывается порядка 16,9 млн жителей.

Разгул стихии повредил сотни жилых домов, больше 120 зданий учебных заведений, а также разрушил четыре дороги и 16 мостов.

Сезон дождей в Гватемале длится с мая по октябрь.

Ранее 20 июня стало известно, что наводнение в штате Ассам в Индии привело к гибели 71 жителя. Пострадали 4 228 100 человек. причиной наводнения также стали продолжительные ливни, из-за которых из берегов вышла река Брахмапутра и ее притоки, пишет RT.

Больше всего жертв и разрушений зафиксировали в штатах Ассам и Мегхалая.

Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди поговорил с главным министром Химантой Бисвой Сармой и заверил население во всей возможной помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

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