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В Подмосковье задержали подозреваемого в избиении подростка в электричке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Московской области задержали мужчину, подозреваемого в избиении подростка в электричке. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

Инцидент произошел ранее в этот день в вагоне электропоезда в городском округе Истра в районе станции Новоиерусалимская, пишет НСН. Из хулиганских побуждений мужчина подошел к двум подросткам и в ходе конфликта несколько раз ударил одного из них в область лица.

Следственный отдел по городу Истра ГСУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, пишет «Федеральное агентство новостей». Следователи намерены допросить подростков и назначить судебно-медицинские экспертизы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данному факту транспортная полиция и прокуратура также проводят проверки, уточняет «Москва 24».

По данным «Известий», нападавший сам снимал свои действия на видео, которое в этот день распространилось в соцсетях. Причиной конфликта послужил пирсинг, который мужчина заставлял подростков снять. Никто из очевидцев не вмешался в происходящее.

14 июня стало известно, что в одном из магазинов Сергиева Посада пьяный мужчина избил подростка из-за замечания. По данным полиции, инцидент начался из-за того, что мужчина, будучи в состоянии опьянения, разбил в магазине несколько бутылок алкоголя. Тогда юноша сделал ему замечание, после чего между ними случился конфликт, переросший в драку. Пострадавший обратился за помощью к медикам. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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