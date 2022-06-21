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Посол ЛНР рассказал о попытке Киева перебросить наемников в Лисичанск

Посол ЛНР Мирошник рассказал о попытке Киева перебросить иностранных наемников в район Лисичанского НПЗ
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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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Украинское командование предприняло попытку перебросить подразделения иностранных наемников в город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) после того, как были нанесены удары удары ВСУ по территории района местного нефтеперерабатывающего завода. Об этом 21 июня сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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Он уточнил, что в район Лисичанского НПЗ были стянуты крупные скопления живой силы и техники украинских формирований.

«По сообщениям с места событий, украинские формирования сильно дезорганизованы и находятся в не лучшем психологическом состоянии. Украинское командование пыталось исправить ситуацию переброской в Лисичанск подразделений иностранных наемников, но кардинально это на ситуацию повлиять не может», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Также Мирошник подчеркнул, что «ликвидация лисичанской группировки и остатков группы боевиков на заводе «Азот» в Северодонецке взаимосвязанные процессы», завершатся скорее всего одновременно.

Кроме того, Родион Мирошник указал на то, что 20 июня с территории «Азота» самостоятельно эвакуировались около 20 мирных жителей. Мирным жителям сложно покинуть территорию завода, так как попытки эвакуироваться осложняются постоянными обстрелами со стороны украинской артиллерии, добавил он.

Днем ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ разместили боеприпасы, бронетехнику, артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории школ и детских садов в Лисичанске.

Также в понедельник офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко заявил, что некоторые мирные жители смогли выйти с территории завода «Азот» благодаря ухищрениям или по счастливой случайности.

Как сообщил близкий к Народной милиции ЛНР источник, иностранные наемники являются пособниками боевиков националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела). В частности, они блокируют переговорный процесс по добровольной сдаче в плен украинских боевиков на заводе.

В настоящее время на «Азоте» прячутся украинские националисты, они прикрываются мирными жителями и не позволяют им выйти во время действия гуманитарных коридоров, организованных российской стороной. Как сообщалось 18 июня, силы ЛНР продолжают переговоры о сдаче боевиков в плен.

В Донбассе проходит спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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